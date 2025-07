Gobierno de Trump reitera su campaña a los migrantes para que se autodeporten

Washington.- El gobierno de los Estados Unidos, reiteró su llamado a los migrantes indocumentados a utilizar la aplicación CBP Home para salir voluntariamente del país.

A través de las redes sociales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), publicaron una guía para que los migrantes puedan utilizar la aplicación para autodeportarse.

Explicaron que “CBP Home es una aplicación móvil que le permite acceder a diversos servicios proporcionados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP)”.

Destacaron que los migrantes indocumentados pueden notificar al gobierno de EE.UU. su intención de salir del país.

“La aplicación móvil CBP Home es gratuita y está disponible para todos los que tengan acceso a un dispositivo móvil. Puede descargarla desde las tiendas de aplicaciones de Apple y Google”, destacaron en el comunicado.

Ver más: CBP arrestó a un presunto miembro del Tren de Aragua

Por otro lado, a través de varios medios de comunicación se conoció un vídeo publicado en YouTube, en la que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reitera su llamado a los indocumentados a autodeportarse.

The CBP Home app is your chance to leave voluntarily if you’re in the country illegally.

Use it now—or you will be found and deported with zero chance of returning.

Watch: https://t.co/1stmIkF2cx

CBP Home App Information ➡️ https://t.co/aS3YXX9KD1 pic.twitter.com/27T1H49PZb

— CBP (@CBP) July 12, 2025