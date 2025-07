CBP arrestó a un presunto miembro del Tren de Aragua

Detroit.- Un migrante de nacionalidad venezolana, presuntamente miembro de la banda delictiva del Tren de Aragua, fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza (CPB).

En un comunicado, sostuvo que el procedimiento lo realizaron en el área metropolitana de Detroit, cuando agentes de la Estación de Marysville respondieron a una solicitud de las fuerzas del orden del municipio de Shelby, quienes habían detenido un vehículo con una matrícula falsa. “El vehículo estaba ocupado por tres ciudadanos venezolanos”.

“Las verificaciones de antecedentes realizadas por los agentes de la Patrulla Fronteriza revelaron que los tres individuos se encontraban ilegalmente en Estados Unidos. Uno de ellos fue identificado como miembro de Tren de Aragua, una organización terrorista extranjera designada”, destacó CBP.

Detallaron que las “verificaciones adicionales de antecedentes del hombre de 30 años, miembro de Tren de Aragua, revelaron múltiples cargos desde 2023, incluyendo violaciones de armas, violaciones migratorias y robo con violencia”.

Removing another dangerous criminal from our country.

A Tren de Aragua gang member was arrested by Border Patrol agents during a traffic stop in Detroit. The Venezuelan man has multiple charges, including violent robbery, immigration violations, and weapons violations.

Read… pic.twitter.com/bsviqitAEo

— CBP (@CBP) July 29, 2025