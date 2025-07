Trump promulgó la Reforma del Programa de Préstamos Hipotecarios para veteranos

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump promulgó el miércoles 30 de julio la Reforma del Programa de Préstamos Hipotecarios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA).

A través de varias publicaciones de la Casa Blanca, se conoció que esta legislación proporciona un alivio urgente a los veteranos y sus familias que se han atrasado en el pago de sus hipotecas.

Desde la Casa Blanca, Trump sostuvo que «se estima que 61.000 veteranos estadounidenses corren el riesgo de perder sus hogares. Pero gracias a este proyecto de ley, el Departamento de Veteranos estará facultado para pagar a los titulares de préstamos la cantidad necesaria para evitar ejecuciones hipotecarias de nuestros veteranos».

«Estoy encantado de promulgar la Ley de Reforma del Programa de Préstamos Hipotecarios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). Esta legislación proporciona un alivio muy necesario a los veteranos y sus familias que se han atrasado en el pago de sus hipotecas», afirmó Trump.

Veteranos agradecieron por el proyecto de ley

Por su parte, el veterano, Derrick Van quien se encontraba en la conferencia de prensa, destacó que «estoy afirmando inequívocamente ahora mismo que Trump es el presidente más positivo y pro-veterano en la historia de este país… Este es otro ejemplo de cómo el presidente Trump está cuidando a nuestros veteranos».

Mientras que el congresista Mike Bost, agradeció al primer mandatario “por firmar este proyecto de ley hoy. Esto ayudará a garantizar que los veteranos en riesgo de ejecución hipotecaria obtengan un poco de ayuda adicional sin que el gobierno intervenga en el negocio bancario”.

