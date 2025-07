EE.UU. aumentó la recompensa para la captura del líder de Al Qaeda

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos a través del programa Recompensas por la Justicia (RFJ) aumentó la recompensa para información sobre el líder de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), Saad bin Atef al-Awlaki.

En un comunicado detallaron que “la nueva oferta de recompensa por información sobre al-Awlaki es de hasta 10 millones de dólares. La oferta de recompensa anterior fue de hasta $6 millones”.

De la misma manera, a través de sus redes sociales indicaron que la recompensa de Saad bin Atef al-Awlaki es de 10 millones de dólares. “Hemos aumentado nuestra oferta de recompensa por información sobre este líder terrorista. Ayúdanos a encontrarlo”.

— Rewards for Justice (@RFJ_USA) July 29, 2025