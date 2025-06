En estado «crítico» se encuentra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Bogotá.- El senador precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay se encuentra en «estado crítico» y su pronostico es reservado. Tras el atentado sufrido el sábado 7 de junio en Bogotá.

Así lo dio a conocer el equipo médico a través de un comunicado publicado, en la que indicaron que ha tenido poca respuesta, luego de la cirugía que le realizaron de emergencia el mismo día del atentado.

«El paciente Miguel Uribe Turbay continúa en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos realizados», señaló ese centro médico.

De la misma manera, indicaron que «su situación reviste la máxima gravedad. Por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado».

Mientras, que su esposa María Claudia Tarazona, a través de sus redes sociales pidió “de todo corazón que no paren de rezar. Miguel necesita un milagro».

Es de recordar, que en horas de la tarde del sábado 7 de junio, el senador de 39 años se encontraba realizando un acto de campaña en la localidad de Modelia, en Bogotá, cuando sorpresivamente un adolescente de 14 años sacó un arma de fuego y le disparó al senador.

Inmediatamente fue trasladado a un centro hospitalario y luego a la Fundación Santa Fe, el cual es uno de los centros médicos más importantes de Colombia, en donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en estado grave.

Se conoció que el precandidato presidencial recibió un tiro en la cabeza y otro en la pierna.

Es de mencionar, que a través de las redes sociales y los agentes policiales se conoció que el autor material, fue capturado a pocos metros del lugar de los hechos, y es un joven de 14 años de edad.

Asimismo, la Fiscalía notificó que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes del caso, para esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del ataque.

Al respecto, la fiscal Luz Adriana Camargo, destacó que “somos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprehendido es apenas un ejecutor material».

Tras conocer la noticias líderes mundiales rechazaron el ataque que surfrió r el senador colombiano Miguel Uribe Turbay.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, escribió en su cuenta en la red social X que “Estados Unidos condena con la mayor firmeza el intento de asesinato del senador Miguel Uribe. Esto constituye una amenaza directa a la democracia y es resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de las más altas esferas del gobierno colombiano».

“Tras haber presenciado de primera mano el progreso de Colombia en las últimas décadas para consolidar la seguridad y la democracia, no puede permitirse volver a tiempos oscuros de violencia política. El presidente Petro debe moderar su discurso incendiario y proteger a los funcionarios colombianos”, afirmó Rubio.

