Sancionan en EE.UU. a líderes de la banda delictiva del «Tren de Aragua»

Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el jueves 17 de julio a varios líderes de la banda delictiva del Tren de Aragua, proveniente de Venezuela.

A través de un comunicado, se detalló que el líder de la banda criminal identificado como Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero» y a otros cinco líderes y afiliados clave del Tren de Aragua fueron sancionados.

“El Tren de Aragua es una Organización Terrorista Extranjera (OTE) originada en Venezuela y en constante expansión. Está involucrado en el tráfico ilícito de drogas, el tráfico y la trata de personas, la extorsión, la explotación sexual de mujeres y niños, y el lavado de dinero, entre otras actividades delictivas”, señaló el comunicado.

Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que “la medida de hoy destaca el papel crucial de líderes como Niño Guerrero y sus lugartenientes en los esfuerzos del Tren de Aragua por aumentar su influencia desestabilizadora en toda la región”.

“El gobierno de Trump no permitirá que el Tren de Aragua continúe aterrorizando a nuestras comunidades y dañando a estadounidenses inocentes. En consonancia con el mandato del presidente Trump de Hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro», afirmó Beesnt.

Ver más: La DEA incauta más de 44 millones de pastillas de fentanilo en EE.UU.

De la misma manera, el comunicado detalló que entre los sancionados está Yohan José Romero, apodado «Johan Petrica», quien es el cofundador del Tren de Aragua. “Se le acusa de estar implicado en minería ilegal y proporcionar al Tren de Aragua armas de grado militar usadas para controlar las calles de Venezuela y luchar contra las guerrillas colombianas».

Today, Treasury has sanctioned the head of terrorist cartel Tren de Aragua—and five other key leaders and affiliates. Tren de Aragua threatens public safety through illicit drug trade, human smuggling and trafficking, extortion, sexual exploitation of women and children, and…

— Treasury Department (@USTreasury) July 17, 2025