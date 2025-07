Rubio denunció que Nicolás Maduro es el líder del Cártel de los Soles

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, alertó que Nicolás Maduro es el líder del Cártel de Los Soles, “una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país”.

A través de su cuenta en la red social X, destacó que “Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo. Está acusado de introducir drogas en Estados Unidos”.

Por su parte, el Departamento del Tesoro recientemente anunció que sancionó al Cártel de los Soles como Terrorista Global Especialmente Designado.

En un comunicado detallaron que “El Cártel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, liderado por Nicolás Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos del régimen de Maduro”.

“Brinda apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, en particular el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa”, advirtió el organismo estadounidense.

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “la acción expone aún más la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro a través de grupos terroristas como el Cártel de los Soles”.

