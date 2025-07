DeSantis anunció vuelos de deportación desde Alligator Alcatraz

Los Everglades.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que iniciaron los vuelos de deportación de los migrantes detenidos en el centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado en Los Everglades.

En una rueda de prensa desde las afuera del centro de detención indicó que “en tan solo ocho días, pusimos en marcha Alligator Alcatraz como centro de deportación”.

Detalló que el centro cuenta con una pista de tres kilómetros que permite a las aeronaves militares federales transportar a inmigrantes indocumentados fuera del país, sin salir del lugar.

“Estos vuelos de deportación, operados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ya están en marcha, y apoyaremos los esfuerzos para aumentar la frecuencia de los vuelos para que el número de inmigrantes indocumentados deportados siga aumentando”, afirmó DeSantis.

We stood up Alligator Alcatraz in just eight days as a centralized facility for deportation staging. The facility has a two-mile runway that allows federal military aircraft to transport illegal aliens out of the country, right on site. These deportation flights operated by DHS… pic.twitter.com/o6xpaEJ753

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) July 25, 2025