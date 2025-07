Demandan a New York para impugnar leyes de ciudad santuario

Washington.- El Departamento de Justicia demandó a la ciudad de Nueva York, específicamente a el alcalde Eric Adams y varios otros funcionarios municipales para impugnar las leyes de ciudad santuario de Nueva York.

En un comunicado detallaron que la denuncia se origina tras las políticas de ciudad santuario de Nueva York, que han permitido que delincuentes peligrosos deambulen por las calles y cometan crímenes atroces dentro de la comunidad.

“Estas políticas reflejan un esfuerzo intencional por obstruir la aplicación de la ley federal y, por lo tanto, están excluidas de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos” destacó el comunicado.

Al respecto, la fiscal general, Pamela Bondi, sostuvo que “la ciudad de New York ha liberado a miles de delincuentes para que cometan delitos violentos contra ciudadanos respetuosos de la ley debido a las políticas de ciudad santuario”.

Today, the Justice Department filed a lawsuit against New York City, Mayor Eric Adams, and several other city officials to challenge New York’s sanctuary city laws.

“If New York City won’t stand up for the safety of its citizens, we will.” –@AGPamBondi

🔗:… pic.twitter.com/ylNFa5caBB

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 24, 2025