Proponen construir un centro de detención de migrantes en Everglades

Miami.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, propuso construir un centro de detención para migrantes en los Everglades, el cual estaría rodeado de caimanes y pitones.

Así lo dio a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales, en la que indicó que el lugar podría llamarse “Alligator Alcatraz”.

De la misma manera, sostuvo que la propuesta para la detención de migrantes también incluye el uso de del Miami-Dade Collier Training Facility. La cual es una instalación de entrenamiento subutilizada que ocupa unos 100 kilómetros cuadrados.

Detalló que esta instalación permitiría alojar hasta 1.000 migrantes en un plazo de uno a dos meses.

Uthmeir afirmó que “es una oportunidad eficiente y de bajo costo para construir un centro de detención temporal, porque no se necesita invertir demasiado en el perímetro”.

“Si alguien escapa, lo único que encontrará son caimanes y pitones. No hay adónde ir, ni dónde esconderse”, precisó.

Alligator Alcatraz: the one-stop shop to carry out President Trump’s mass deportation agenda. pic.twitter.com/96um2IXE7U

Es de mencionar, que tras la publicación del fiscal general, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hizo mención a la publicación destacando que “CAIMÁN DE ALCATRAZ. Bajo la autoridad de la Sección 287g, las fuerzas del orden estatales y locales ahora pueden asistir en funciones de inmigración, incluyendo arrestos, transporte y detención”.

“287g es un multiplicador de fuerza para completar la misión del Presidente y hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro”, acotó el DHS.

ALLIGATOR ALCATRAZ. Under 287g authority, state and local law enforcement can now assist with immigration functions, including: arrests, transportation, and detention.

287g is a force multiplier in completing the President’s mission and making America safe again. https://t.co/qYvcrRek0L

— Homeland Security (@DHSgov) June 19, 2025