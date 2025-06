Permiten que Trump mantenga el control de la Guardia Nacional en California

Washington.- Un tribunal federal permitió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump mantener el control sobre la Guardia Nacional en California.

La medida se conoció a través de diversos medios de comunicación, en la que indicaron que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. aceptó la solicitud del gobierno de Trump de revocar el fallo de un tribunal inferior que le exigía renunciar al control de aproximadamente 4.000 guardias de California.

De la misma manera, enfatizó que “es probable que el presidente haya ejercido legalmente su autoridad estatutaria en sus acciones”, tras las protestas registradas en la ciudad de Los Ángeles.

Además, los jueces rechazaron los alegatos del gobernador de California, Gavin Newsom, quien afirmó que Trump había violado la ley federal al tomar el control de parte de la milicia estatal.

Por otro lado, al conocer el fallo judicial el presidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para calificar la decisión como “una gran victoria».

«En todo Estados Unidos, si nuestras ciudades y nuestra gente necesitan protección, somos nosotros quienes se la brindaremos, si es que la Policía estatal y local no pueden, por cualquier razón, cumplir con su trabajo”, acotó.

Donald J. Trump Truth Social 06.19.25 09:02 AM EST

BIG WIN in the Ninth Circuit Court of Appeals on the President’s core power to call in the National Guard! The Judges obviously realized that Gavin Newscum is incompetent and ill prepared, but this is much bigger than Gavin,…

— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 20, 2025