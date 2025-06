Estiman romper récord de viajes durante el feriado del 4 de julio

Washington.- A menos de un mes del feriado de 4 de julio, la Asociación Americana del Automóvil (AAA) estimó que para este 2025 esperan romper un nuevo récord de personas viajando en Estados Unidos.

Explicaron en un comunicado que se espera un récord de 72.2 millones de estadounidenses que viajen dentro del país alrededor del 4 de julio.

De la misma manera, detallaron que la temporada alta de viajes comienza el próximo sábado, 28 de junio. “La mayoría de los viajeros viajarán por carretera, ¡pero los aeropuertos también estarán abarrotados!”.

Al respecto, Stacey Barber, vicepresidenta de AAA Travel destacó que “el verano es una de las temporadas de viajes más concurridas del año, y el 4 de julio es uno de los momentos más populares para escaparse”.

Ver más: Festival Taste of Charlotte del 6 al 8 de junio

“Tras el pronóstico récord del Día de los Caídos, AAA observa una fuerte demanda de viajes por carretera y avión durante la semana del Día de la Independencia. Al caer el feriado en viernes, los viajeros pueden optar por un fin de semana largo o por tomarse la semana entera para crear recuerdos con familiares y amigos”, acotó.

Record 72.2 million Americans expected to travel domestically around the Fourth of July. The holiday rush begins next Saturday, June 28. Most travelers will take road trips, but airports will be packed as well! https://t.co/2ObeP7obul pic.twitter.com/FTfW9SZICe

— AAA (@AAAnews) June 20, 2025