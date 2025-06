Stevie Nicks regresa a Charlotte con su magia intacta

Charlotte, NC.- El próximo 21 de octubre de 2025, Charlotte recibirá a una de las figuras más emblemáticas del rock: Stevie Nicks. La legendaria cantante subirá al escenario del Spectrum Center a las 7:00 p.m., en una presentación única que promete repasar los momentos más icónicos de su carrera, tanto en solitario como junto a Fleetwood Mac. La entradas van desde $127 a $603 y las puede adquirir aquí.

Reconocida por su inconfundible voz rasposa, su estilo etéreo y su poderosa presencia escénica, Nicks ha construido una trayectoria que trasciende generaciones. Su imagen —envoltura de túnicas vaporosas, encajes y bufandas— se convirtió en símbolo de su marca personal, tan reconocible como sus clásicos musicales. A lo largo de los años, su mística se ha potenciado con rumores sobre intereses espirituales y apariciones como la realizada en la serie American Horror Story: Coven, donde interpretó a una versión de sí misma.

Aunque no lanza álbumes con frecuencia ni realiza giras de manera regular, el magnetismo de Nicks sigue atrayendo a nuevos públicos. Su último trabajo discográfico, In Your Dreams (2011), dejó en claro que su capacidad para crear mundos sonoros permanece intacta. En paralelo, artistas como Florence Welch, Mary J. Blige, Destiny’s Child y Dixie Chicks han reconocido su influencia, consolidándola como un referente femenino en la historia del rock.

Stevie Nicks comenzó su historia musical cantando con su abuelo en pequeños escenarios. Su vida profesional dio un giro decisivo cuando conoció a Lindsey Buckingham, con quien más tarde se uniría a Mick Fleetwood, John McVie y Christine McVie para formar la formación más reconocida de Fleetwood Mac. Temas como “Rhiannon” y “Landslide”, incluidos en su primer álbum con la banda, marcaron una época y dieron inicio a una carrera repleta de éxitos y turbulencias personales.

Con “Bella Donna” en 1981, Nicks se consolidó como solista. A ese disco le siguieron álbumes como The Wild Heart, Rock a Little, Trouble in Shangri-La y Street Angel, con éxitos como “Edge of Seventeen” que siguen sonando en conciertos y playlists actuales.

La gira de reunión de Fleetwood Mac quedó suspendida por la salud de John McVie, pero los fanáticos aún pueden ver a Stevie Nicks desplegar toda su magia en Charlotte. Las entradas están disponibles y se espera un lleno total. La cita promete una noche inolvidable con una de las voces más icónicas del rock.

