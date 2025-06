Capturan a 70 migrantes con documentación falsa en Glenn Valley Foods

Washington.- Al menos 70 migrantes indocumentados fueron arrestados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la tienda Glenn Valley Foods.

A través de un comunicado publicado por ICE, se detalló que los detenidos utilizaban identificación falsa, afectando a ciudadanos estadounidenses desprevenidos.

Explicaron que la investigación multiagencia, liderada por el ICE, descubrió a aproximadamente 70 extranjeros indocumentados que utilizaban números de Seguro Social e identidades robadas para obtener ilegalmente salarios, beneficios médicos y autorización de empleo, dejando a más de 100 víctimas reales con devastadoras consecuencias financieras, emocionales y legales.

Causaron problemas financieros

Al respecto, Mark Zito, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Kansas City, señaló que “recientemente, algunas personas han declarado públicamente que los ladrones de identidad que arrestamos la semana pasada son buenos, trabajadores y honestos”.

“Estos supuestos trabajadores honestos han causado inconmensurables dificultades financieras y emocionales a estadounidenses inocentes. Si hacerse pasar por alguien que no se es para robarles la vida no es una flagrante deshonestidad criminal, no sé qué lo es”, acotó.

Asimismo, destacaron que entre los casos más resaltantes fue el de “un profesional de la salud que se vio obligado a negar recetas médicas necesarias a una víctima en Pensilvania tras el robo de su identidad. Posteriormente se determinó que alguien usó el nombre y el número de Seguro Social de la víctima para obtener ilegalmente empleo y beneficios médicos basándose en empleos fraudulentos en Glenn Valley Foods”.

Por último, detallaron que otra víctima con discapacidad en Texas, “que no podía trabajar, tuvo dificultades para recibir sus pagos por discapacidad del Seguro Social porque un extranjero indocumentado usaba fraudulentamente su identidad y ganaba salarios en Glenn Valley Foods”.

«Los delincuentes que robaron estas identidades no solo infringieron la ley, sino que arruinaron vidas», concluyó Zito. «Estas víctimas no son estadísticas anónimas; son personas reales a las que se les niega la atención médica y han perdido oportunidades educativas».

