Policías en Miami podrán actuar como agentes migratorios

Miami.- Funcionarios de las policías locales de Miami tendrán funciones de actuar como agentes migratorios, tras una resolución aprobada por la comisión de Miami.

Así se conoció por varios medios de comunicación, que la medida fue a votación y contó con tres votos a favor y dos en contra. Por lo que el acuerdo denominado 287(g) otorgará a algunos agentes estatales y locales el derecho de interrogar y detener a personas sospechosas de estar ilegalmente en los Estados Unidos y de violar la ley de inmigración.

De la misma manera, medios de comunicación, indicaron que la medida fue aprobada en Doral, Coral Gables, Hialeah y Homestead, en la que los agentes de ICE tendrán acceso a la base de datos del sistema de gestión.

Ver más: Sacan a la fuerza a un senador demócrata de la conferencia de Kristi Noem

Se conoció que los comisionados Christine King y Damián Pardo votaron en contra la medida, mientras que Joe Carollo, Miguel Ángel Gabela y Ralph “Rafael” Rosado estuvieron a favor de la medida.

Por último, a través de un comunicado emitido por el comisionado Pardo, rechazó las recientes acciones migratorias en Miami. “Como defensor de toda la vida de una vía legal para obtener la ciudadanía estadounidense y partidario del Estatus de Protección Temporal (TPS), no estoy a favor del programa 287(g)”.

“Independientemente de lo bien que las agencias locales de seguridad implementen este plan, y además de las consideraciones de derechos humanos. Estoy muy preocupado por el clima hostil que estas políticas crean para los inmigrantes”, afirmó.

An update on 287(g): the City of Miami Commission may hear the item unless the commissioners chose to defer, as previously reported. pic.twitter.com/UPZEPqNMiF

— Damian John Pardo (@Damianpardo8) June 16, 2025