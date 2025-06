Sacan a la fuerza a un senador demócrata de la conferencia de Kristi Noem

Los Ángeles.- El senador demócrata Alex Padilla fue expulsado esposado durante una conferencia de prensa que realizaba la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem desde la ciudad de Los Ángeles.

A través de varios medios de comunicación se pudo evidenciar videos en la que se observa como agentes de seguridad sacan a la fuerza al senador, mientras que la secretaria del DHS ofrecía un balance de los detenidos durante las manifestaciones en la ciudad de Los Ángeles.

“Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria”, destacó Padilla al momento de ingresar a la conferencia de prensa, e inmediatamente fue expulsado por los funcionarios policiales.

Asimismo, se escuchó al senador demócrata gritando a la secretaria del DHS que “habrá tiempo de sobra para responder a sus preguntas después de la conferencia de prensa”.

Medios de comunicación indicaron que testigos que se encontraban en el lugar criticaron las acciones policiales. Especialmente, cuando senador permaneció esposado durante varios minutos.

Tras el incidente el gobernador de California, Gavin Newsom rechazó las acciones contra el senador durante la conferencia de prensa. “Alex Padilla es una de las personas más decentes que conozco. Esto es indignante, dictatorial y vergonzoso”.

.@SenAlexPadilla is one of the most decent people I know.

This is outrageous, dictatorial, and shameful.

Trump and his shock troops are out of control.

This must end now. pic.twitter.com/Eki2cuTymb

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 12, 2025