Charlotte, NC.- El marqués Drakeford Bynum, de 45 años de edad y residente de Charlotte, recibió condena de 144 meses de prisión por posesión de material de abuso sexual infantil (MASI) que involucra a una menor prepúber y por violar su libertad supervisada federal, anunció Russ Ferguson, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. El juez federal de distrito Max O. Cogburn Jr. también ordenó a Bynum cumplir cadena perpetua en libertad supervisada, registrarse como delincuente sexual tras su liberación y pagar $33.000 en concepto de restitución.

Sex offender on federal supervision gets 12 years in prison for possession of child sexual abuse material involving a prepubescent minor and violating federal supervised release.

