Delincuente sexual recibe 10 años por material de abuso infantil

Asheville, NC.- Sentenciaron a David Michael Dakoski, de 62 años y residente de Charlotte, a 120 meses de prisión por posesión de material de abuso sexual infantil (MASI), anunció Russ Ferguson, fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. El juez federal de distrito, Martin Reidinger, también ordenó a Dakoski cumplir libertad supervisada de por vida, registrarse como delincuente sexual tras su liberación y pagar una indemnización de $88.000.

Convicted sex offender on federal supervised release is sentenced to 10 years in prison for possession of child sexual abuse material.

