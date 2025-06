Otro médico del caso del actor Mathew Perry se declaró culpable

Los Ángeles.- Otro de los médicos implicado en la muerte del actor Matthew Perry, se declaró culpable por la sobredosis que sufrió el reconocido comediante.

A través de varios medios de comunicación se conoció que Salvador Plasencia aceptó un acuerdo con la fiscalía por proporcionarle ketamina al actor de Friends.

En este sentido, el médico podría enfrentar hasta 40 años de prisión en una cárcel de federal de Estados Unidos.

Asimismo, trascendió que Plasencia está acusado por la Fiscalía por las acciones tomadas con el actor para ofrecerle la droga. Sin embargo, no fue él quien proporcionó la ketamina que mató al actor.

Doctor who helped supply Matthew Perry ketamine will plead guilty to drug charges https://t.co/k0wrbh1LSc pic.twitter.com/Ao3AG1H688

— New York Post (@nypost) June 16, 2025