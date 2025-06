Charlotte, NC.- ESPN Events, en colaboración con la Charlotte Sports Foundation, anunció hace unos días la creación del Dick Vitale Invitational, un nuevo evento de baloncesto universitario masculino que honrará anualmente a Dick Vitale, el locutor del Salón de la Fama y una de las voces y embajadores más emblemáticos del deporte, que hoy celebra su 86° cumpleaños.

June 9, 2025