Oficiales frustran millonario hurto en tiendas Target

Charlotte, NC.- En un operativo coordinado, agentes de Steele Creek Division y del Centro de Delitos en Tiempo Real (RTCC) arrestaron a cuatro personas involucradas en una reciente ola de robos comerciales en la ciudad. La rápida intervención permitió recuperar mercancía valorada en más de 15 mil dólares, perteneciente a varias tiendas Target, donde se venían dando una serie de hurtos.

Excellent work by our Steele Creek Division officers and Real Time Crime Center making arrests in a recent string of commercial larcenies. Suspects stole over-the-counter drugs and other items from multiple Target stores in the area, fleeing the scenes in a vehicle. With help… pic.twitter.com/U2JWaIpZ97

— CMPD News (@CMPD) June 13, 2025