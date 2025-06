Infantino reiteró que medidas migratorias no afectará el Mundial de Clubes

Miami.- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró que las medidas migratorias del gobierno de Donald Trump no tendrán impacto en el Mundial de Clubes que iniciará el fin de semana en Estados Unidos.

Estas declaraciones las ofreció desde la ciudad de Miami en una rueda de prensa, en la que sostuvo que “cada país tiene sus propias políticas, pero nosotros estamos para la unión”.

“Los hinchas y los aficionados del mundo entero van a ir a Estados Unidos, como a México y Canadá” reiteró Infantino.

FIFA President Gianni Infantino addresses questions about ICE presence at Club World Cup games throughout the tournament. Camera 🎥 via @USATODAY pic.twitter.com/liBGY7iN3y

De la misma manera, reiteró que desde hace años antes del Mundial “se hablan de muchos temas, pero luego cuando empieza va a ser una fiesta”.

Por otro lado, se refirió a la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y sobre posibles redadas en los juegos, en la que manifestó que no tiene “ninguna preocupación” que vaya a ocurrir alguna situación de esa.

FIFA president Gianni Infantino was asked by Ari Odzer of NBC Miami about the presence of ICE and CBP at the Club World Cup:

"No, I don’t have any concerns about anything in the sense that we are very attentive on any security question. Of course, the most important for us is… pic.twitter.com/4Fy9G2Ruoq

— Favian Renkel (@FavianRenkel) June 12, 2025