CBP preparado para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA

Washington.- A tan solo pocos días del pitazo inicial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) animó a los viajeros a utilizar las herramientas móviles disponibles de la agencia para agilizar su llegada a Estados Unidos.

A través de un comunicado, indicaron que los juegos inician el 14 de junio en Miami, FL en Hard Rock Stadium.

“La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 de este año es un nuevo torneo mundial de clubes que debuta este año en Estados Unidos, país que también albergará la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo verano”, acotó.

Detallaron que se espera que ambos eventos atraigan a un total de 10 millones de visitantes internacionales, a quienes la CBP está lista para recibir.

Al respecto, Diane J. Sabatino, comisionada Ejecutiva Adjunta Interina de la CBP, señaló que “la CBP se compromete a mejorar la seguridad nacional y, al mismo tiempo, agilizar los viajes legales”.

“Mediante el uso de tecnologías avanzadas y aplicaciones móviles, estamos transformando las inspecciones en los aeropuertos en un proceso fluido y sin contacto, lo que permite una identificación de riesgos más rápida y un procesamiento eficiente de los visitantes legítimos”, destacó.

Let the games begin. ⚽️ The first #FIFAClubWorldCup games starts on June 14th in Miami, FL at @HardRockStadium.

CBP will be suited and booted ready to provide security for the first round of games. #CBPxFIFA #FootballUnitesTheWorld pic.twitter.com/Mxq0yywXvR

— CBP (@CBP) June 4, 2025