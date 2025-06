New York.- El gobierno de Donald Trump demandó al estado de New York, impugnando las políticas estatales que impedían a los funcionarios de inmigración arrestar a personas en los juzgados y en sus inmediaciones.

A través de un comunicado publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, detallaron que “la demanda impugna la ley denominada Ley de Protección de Nuestros Tribunales, que protege deliberadamente a extranjeros peligrosos de ser detenidos legalmente en los juzgados, o en su camino hacia o desde ellos, e impone responsabilidad penal por las violaciones de dicha ley”.

“Esta ley y las políticas que la acompañan violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos porque obstruyen la ejecución de las autoridades federales de inmigración”, destacó el comunicado.

Justice Department Files Lawsuit to Stop New York’s Unlawful “Protect Our Courts Act” from Obstructing Immigration Enforcement

