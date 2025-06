New York se une a la defensa de un migrante venezolano arrestado en Manhattan

New York.- Tras la detención de un joven venezolano detenido cuando acudía a su audiencia de migración en Manhattan, la alcadía de New York anunció que se unió a su defensa.

A través de la cuenta en la red social X del alcalde Eric Adams emitió un comunicado, en la que detalló que “la Ciudad de Nueva York actuó en apoyo de Dylan López Contreras, estudiante de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, quien fue arrestado en un tribunal de Manhattan el 21 de mayo de 2025 tras asistir a una audiencia de inmigración obligatoria y rutinaria”.

En el escrito explicó, que “presentó un escrito amicus curiae en el caso Dylan López Contreras contra Leonard Oddo, en su calidad de administrador del Centro de Procesamiento de Moshannon Valley; Brian Mcshane, en su calidad de director interino de la oficina de campo de Filadelfia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.; Kristi Noem, en su calidad de secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.; así como del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.”.

Dylan Lopez Contreras is a @NYCSchools student who was following the law, but was punished for doing what we all asked him to do.

Read my full statement on how our administration is taking action after he was arrested in a Manhattan courthouse: https://t.co/zPDJTjapOq pic.twitter.com/Q1KkJ0uaIB

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) June 2, 2025