Texas desplegará militares para evitar protestas de migrantes

Texas.- Tras las fuertes protestas que se han registrado por las redadas contra los migrantes indocumentados, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció un despliegue militar para resguardar la seguridad en el estado.

A través de su cuenta en la red social X detalló que “la Guardia Nacional de Texas se desplegará en lugares de todo el estado para garantizar la paz y el orden”.

De la misma manera, enfatizó que respeta “la protesta pacífica es legal. Dañar a una persona o propiedad es ilegal y dará lugar a arresto”.

En este sentido, indicó que la Guardia Nacional en Texas “utilizará todas las herramientas y estrategias para ayudar a las fuerzas del orden a mantener el orden”.

Texas National Guard will be deployed to locations across the state to ensure peace & order.

Peaceful protest is legal.

Harming a person or property is illegal & will lead to arrest.@TexasGuard will use every tool & strategy to help law enforcement maintain order. https://t.co/rS8b5zgE3T

