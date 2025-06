Charlotte, NC.- La creatividad de una joven paciente ha dejado su huella en los uniformes del equipo de béisbol los Knights, capturando la atención de aficionados y la comunidad hospitalaria por igual. Aly, una talentosa paciente de 16 años en el Levine Children’s Hospital, diseñó personalmente las camisetas que el equipo lucirá en un próximo partido, combinando su pasión por el arte con un espíritu inspirador.

These jerseys designed by 16-year-old @LevineChildrens patient, Aly, are literally 🔥

Join us on Saturday, June 21st at 6:05pm for our Levine Children’s Hospital Night + Youth Jersey Giveaway, and watch our team take the field in these awesome jerseys! pic.twitter.com/DixXqhXK5Q

— Charlotte Knights (@KnightsBaseball) June 9, 2025