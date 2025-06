Charlotte, NC.- ¡Los Checkers se enfrentarán a los Abbotsford Canucks en la final de la Copa Calder! Las entradas para cuatro partidos en casa en Charlotte ya están a la venta. Puede comprar las entradas aquí.

🚨It’s official!🚨

We’ll face the Abbotsford Canucks in the Calder Cup Finals starting Friday in the Queen City! pic.twitter.com/y73ly6McEe

— Charlotte Checkers (@CheckersHockey) June 9, 2025