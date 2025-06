Confirman la llegada a EE.UU. del migrante Kilmar Ábrego

Washington.- El gobierno de Donald Trump confirmó la llegada del migrante salvadoreño deportado por error, Kilmar Ábrego, quien enfrentará ahora cargos por los delitos de por tráfico de personas.

Así lo dio a conocer, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, en una rueda de prensa, en la que destacó que “Ábrego ha aterrizado en Estados Unidos para enfrentarse a la justicia acusado de tráfico de inmigrantes y conspiración para cometer tráfico de inmigrantes”.

«Una vez cumplida su condena, prevemos que regresará a su país de origen, El Salvador», afirmó Bondi.

.@AGPamBondi announces Kilmar Abrego Garcia "has landed in the United States to face justice" on charges of alien smuggling and conspiracy to commit alien smuggling. "Upon completion of his sentence, we anticipate he will be returned to his home country of El Salvador." pic.twitter.com/hMRo7UqOGf — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 6, 2025

De la misma manera, manifestó su agradecimiento al presidente de El Salvador, Nayib Bukele “por aceptar retornarlo a nuestro país para afrontar estas muy serias acusaciones. Así es como se ve la justicia estadounidense. Al terminar su sentencia, anticipamos que será retornado a su país de origen, El Salvador”.

“This is what American justice looks like.” – @AGPamBondi Today, the Justice Department announced Kilmar Abrego Garcia landed in the U.S. to face human smuggling charges. A grand jury found he was a key part of a smuggling ring for nearly a decade. #JointTaskForceVulcan pic.twitter.com/mpXJ0ETTja — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 6, 2025

Ver más: Bukele habla sobre los comentarios que lo catalogan como «dictador»

Bukele reitera su compromiso con el gobierno de Trump

Por otro lado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que “trabajamos con la Administración Trump, y si solicitan el regreso de un pandillero para enfrentar cargos, por supuesto que no nos negaríamos”.

As I said in the Oval Office: 1. I would never smuggle a terrorist into the United States.

2. ⁠I would never release a gang member onto the streets of El Salvador. That said, we work with the Trump administration, and if they request the return of a gang member to face… — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 6, 2025

Mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que “la acusación formal del Gran Jurado del Departamento de Justicia contra Abrego García demuestra que el desquiciado Partido Demócrata estaba equivocado, y que sus taquígrafos en los medios de comunicación falsos fueron engañados una vez más”.

“Abrego García nunca fue un inocente hombre de Maryland; es un inmigrante ilegal, terrorista, pandillero y traficante de personas que ha pasado toda su vida abusando de personas inocentes, especialmente mujeres y los más vulnerables”, afirmó.

The Justice Department’s Grand Jury Indictment against Abrego Garcia proves the unhinged Democrat Party was wrong, and their stenographers in the Fake News Media were once again played like fools. Abrego Garcia was never an innocent “Maryland Man”– Abrego Garcia is an illegal… https://t.co/ENwucuc3LH — Karoline Leavitt (@PressSec) June 6, 2025

Video: Consulado de El Salvador anuncia jornadas extraordinarias de registro familiar