DHS advirtió que «ciudades santuarios» desafían la Ley Federal de Inmigración

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló una lista en la que detallan las “ciudades santuarios”, las cuales desafían la Ley Federal de Inmigración de Estados Unidos.

A través de una publicación en sus redes sociales, destacaron que “las jurisdicciones santuario que obstruyen deliberadamente la aplicación de las leyes federales de inmigración y ponen en peligro a los ciudadanos estadounidenses”.

En un comunicado, detallaron que “la Orden Ejecutiva 14287: Protección de las Comunidades Estadounidenses contra Extranjeros Delincuentes exige la publicación de una lista de estados y jurisdicciones locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración (jurisdicciones santuario)”.

Today, DHS issued a comprehensive list of sanctuary jurisdictions that are deliberately obstructing the enforcement of federal immigration laws and endangering American citizens.

We are exposing these sanctuary politicians who harbor criminal illegal aliens and defy federal…

— Homeland Security (@DHSgov) May 29, 2025