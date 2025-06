Music on the Green en Promenade on Providence

Charlotte, NC.- Promenade on Providence, 10844 Providence Road, presenta una serie de conciertos de verano gratuitos, Music on the Green, todos los viernes y sábados del 6 de junio al 2 de agosto de 2025. Los conciertos son de 7:00 p. m. a 10:00 p. m.

Esta es una serie de conciertos gratuitos a los que puede llevar su propia silla de jardín o manta. Los asientos se asignan por orden de llegada.

Lee también: Conciertos gratuitos de la Orquesta Sinfónica de Charlotte en junio

Se admiten mascotas con correa y amigables.

Paseo por Providence Música en el Green 2025

Puede ir pronto para ver la programación de la banda.

Consulte Promenade en la página de Facebook de Providence para obtener actualizaciones, especialmente sobre el clima.

Día de la Familia: 19 de julio de 2025

Entre otras de las celebraciones que harán próximamente en Promenade se encuentra el Día de la Familia así que apunte la fecha: «¡Trae a toda la familia a disfrutar de un día lleno de diversión en Promenade el sábado 19 de julio de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.! ¡Baila al ritmo de la música de nuestro genial DJ, píntate la cara con diseños divertidos y juega a juegos que encantarán a todos!», escribieron desde su página web. No olvide pasar por la mesa Promenade y escanear el código QR para participar en su sorteo. Lee también: Conciertos gratuitos al aire libre para disfrutar en Charlotte Finalmente escribieron «¡Regalaremos premios increíbles durante todo el evento! El DJ anunciará en vivo a los ganadores y se les notificará por mensaje de texto. Solo recuerda: Debes estar presente para reclamar tu premio. Una participación por persona».

Video: Entretenimiento en el Uptown de Charlotte