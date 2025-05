Inflación en EE.UU. registró una disminución más de lo esperado

Washington.- El Departamento de Trabajo de Estados Unidos, anunció que la inflación en el país registró una disminución más de lo esperado, ubicándose en el mes de abril a 2,3%.

En su informe mensual la Oficina de Estadísticas Laborales detalló que el índice de precios al consumidor (CPI), que calcula los costos de una amplia gama de bienes y servicios, se incrementó en un 0.2% en el mes. Ubicándose así la tasa de inflación anual en el 2.3%.

De la misma manera explicaron que los precios de los alimentos y la energía, aumentó el 0.2% durante el mes de abril. Mientras que el nivel interanual fue del 2.8%. La previsión era del 0.3% y el 2.8%, respectivamente.

