Gobierno de Trump y la FIFA afinan detalles para el Mundial 2026

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo un encuentro con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que reiteró la invitación a todos los aficionados para el Mundial de Fútbol del 2026.

El encuentro realizado desde la Casa Blanca, Trump afirmó que «estamos ansiosos por dar la bienvenida a los aficionados al fútbol de todo el mundo».

Es de mencionar, que tras las medidas migratorias implementadas en su segundo mandato, los aficionados han manifestado su temor para asistir al Mundial de Fútbol que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, el primer mandatario afirmó que «todas las partes del gobierno estadounidense trabajarán para garantizar que estos acontecimientos sean seguros y tengan éxito, y que quienes viajen a Estados Unidos para presenciar la competición tengan una experiencia sin contratiempos durante cada parte de su visita».

Asimismo, en el encuentro se encontraba el vicepresidente JD Vance, en la que señaló que «estamos encantados de celebrar la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos”.

“Creo que verán lo mejor de Estados Unidos, tanto en competición deportiva como en hospitalidad. Haremos todo lo posible, a nivel gubernamental, para que sea todo un éxito», afirmó Vance.

