Charlotte, NC.- Dos ciudadanos chinos y un hombre de California, todos miembros de una red china de lavado de dinero (CMLO), se declararon culpables de cargos de blanqueo de capitales relacionados con ganancias del narcotráfico, anunció Russ Ferguson, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de NC.

Three members of a prolific Chinese money laundering organization plead guilty to laundering tens of millions of dollars in drug proceeds.

