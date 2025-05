Charlotte, NC.- Charlotte Fire informó el viernes 2 de mayo sobre un incendio forestal que movilizó al personal del Departamento de Bomberos. Las llamas comenzaron en la zona de Norwood Drive y Kalynne Street, cerca de Rozzelles Ferry Road, en un área boscosa próxima a una subestación eléctrica y un complejo de apartamentos.

At approximately 2:00 p.m., Charlotte Fire received a call reporting a brush fire in the area of Norwood Drive and Kalynne Street near Rozzelles Ferry Road. Firefighters were dispatched and arrived quickly to find active flames in close proximity to a power substation and a… pic.twitter.com/od0T1W2r7M

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) May 2, 2025