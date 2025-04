Dos adultos y un menor fueron desplazados tras voraz incendio

Charlotte, NC.- Un voraz incendio sorprendió a una familia en la cuadra 3300 de Granard Lane. El hecho dejó a dos adultos y un menor desplazados tras el siniestro, aunque lograron salir ilesos gracias al funcionamiento oportuno de las alarmas de humo de acuerdo al Charlotte Fire.

Charlotte Fire crews responded to multiple 911 calls for a house fire early this morning. The first call came into Charlotte Fire Communications "Fire Alarm" at 2:51 a.m., and crews were en route by 2:53 a.m., arriving just five minutes later to the 3300 block of Granard Lane… pic.twitter.com/zWGabsy4HM

— Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) April 29, 2025