Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte detiene su ritmo hoy, 29 de abril de 2025, al cumplirse un año de una de las tragedias más dolorosas para las fuerzas policiales del país. Cuatro agentes perdieron la vida durante un operativo que buscaba detener a un sospechoso con múltiples cargos graves.

Yesterday, we climbed in remembrance of the four men who paid the ultimate sacrifice in service to our community. We will never forget their names and with the help of events like this one, we continue to honor their memories. pic.twitter.com/GEDvgeMV8s

— CMPD News (@CMPD) April 28, 2025