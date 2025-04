Venezolano fue seleccionado por los New England Patriots

Miami.- Los venezolanos siguen dejando en alto el nombre de su país, esta vez, el jugador de fútbol americano, Andrés Borregales, fue seleccionado por los New England Patriots.

A través de sus redes sociales, el caraqueño de apenas 23 de años publicó un emotivo video en compañía de amigos y familiares en donde recibe que fue seleccionado en el lugar 182 de la sexta ronda del Draft 2025 de la NFL.

Medios deportivos, señalaron que Borregales, fue pateador quien también brilló con los Miami Hurracaines. Además, estuvo con los Tampa Bay Buccaneers en 2021.

The reason why. Congrats to the fellas on their new homes – time to get to it 💯@Borregales_andy 🤝 @Patriots @damienfor6 🤝 @Seahawks @rivaldo_f13 🤝 @dallascowboys #FRMFam pic.twitter.com/kuISZpDuF6

— Shawn O'Gorman (@agent__OG) April 27, 2025