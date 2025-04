Detenida jueza en Milwaukee por obstruir el arresto de un migrante

Milwaukee.- Una jueza en Milwaukee, Wisconsin fue arrestada por agentes de Oficina Federal de Investigación (FBI) por obstruir que las autoridades arrestaran a un migrante mexicano en la Corte.

Así lo dio a conocer, el director del FBI Kash Patel, en su cuenta de X, en la que detalló que “el FBI arrestó a la jueza Hannah Dugan en Milwaukee, Wisconsin, por cargos de obstrucción”.

Detalló que encontraron “evidencia de que la jueza Dugan obstruyó una operación de arresto de inmigrantes la semana pasada”.

Just NOW, the FBI arrested Judge Hannah Dugan out of Milwaukee, Wisconsin on charges of obstruction — after evidence of Judge Dugan obstructing an immigration arrest operation last week.

We believe Judge Dugan intentionally misdirected federal agents away from the subject to be…

— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 25, 2025