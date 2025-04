Feligreses le dan el último adiós al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro

El Vaticano.- El féretro del Papa Francisco fue trasladado la mañana del miércoles 23 de abril a la Basílica de San Pedro, en donde miles de fieles acuden para darle el último adiós al sumo pontífice.

El cuerpo de Francisco fue trasladado desde la residencia de Santa Marta en una procesión a hombros los “sediarios” pontificios y escoltado por la Guardia Suiza.

Medios de comunicación indicaron que la procesión recorrió la plaza de Santa Marta y la plaza de los Protomartires Romanos. Luego pasó por el Arco de las Campanas hasta salir a la plaza de San Pedro, en donde entró en la Basílica Vaticana por la puerta central.

A través de los videos se pudo evidencia que durante la procesión estuvieron presente los cardenales del vaticano, mientras que a pocos metros estuvieron sus secretarios y sus asistentes.

De la misma manera, que a través de las redes sociales se ha podido evidenciar a miles de personas que han acudido al templo de San Pedro, en donde se encuentra el cuerpo del Papa Francisco.

Our correspondent Deborah Castellano Lubov gives us an overview of the atmosphere here at the Vatican following the translation of Pope Francis' body into St. Peter's Basilica, and a look ahead to the funeral. pic.twitter.com/OTuWGkm5Rb

— Vatican News (@VaticanNews) April 23, 2025