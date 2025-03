Marco Rubio notificó el cierre definitivo de USAID

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el cierre definitivo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

A través de sus redes sociales, Rubio detalló que “la asistencia exterior bien administrada puede promover nuestros intereses nacionales. Además, de proteger nuestras fronteras y fortalecer nuestras alianzas con aliados clave”. Sin embargo, destacó que “desafortunadamente, USAID se desvió de su misión original hace mucho tiempo. Como resultado, los beneficios fueron escasos y los costos demasiado altos”.

En este sentido, Rubio destacó que el gobierno de Donald Trump está “reorientando nuestros programas de asistencia exterior para que se ajusten directamente a lo que es mejor para Estados Unidos y sus ciudadanos”.

Foreign assistance done right can advance our national interests, protect our borders, and strengthen our partnerships with key allies. Unfortunately, USAID strayed from its original mission long ago. As a result, the gains were too few and the costs were too high.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 28, 2025