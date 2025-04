Gobernador de California demandó a la administración de Trump

California.- El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general del estado, Rob Bonta, demandaron a la administración de Donald Trump, por los aranceles impuestos a sus socios comerciales.

Medios locales señalaron que la demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, en la que denunciaron que el presidente Donald Trump no tiene autoridad para imponer unilateralmente aranceles utilizando la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional.

En este sentido, exigieron ante el tribunal que se declare nulos los aranceles y bloquee su aplicación.

We’re taking him to court. pic.twitter.com/LAm1NRx300

Donald Trump does not have the authority to unilaterally impose the largest tax hike of our lifetime with his destructive tariffs.

Por su parte Newsom en sus redes sociales, afirmó que “Donald Trump no tiene la autoridad para imponer estos aranceles destructivos y caóticos. Estados Unidos tiene mucho que perder”.

“Donald Trump no tiene la autoridad para imponer unilateralmente el mayor aumento de impuestos de nuestra vida con sus aranceles destructivos. Lo llevaremos a los tribunales”, destacó el gobernador de California.

Donald Trump does not have the authority to impose these destructive and chaotic tariffs.

America stands to lose too much. pic.twitter.com/KwDh8yBPXV

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 16, 2025