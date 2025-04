Charlotte, NC.- El condado Mecklenburg advierte a los propietarios sobre una posible estafa que ha surgido. En ella, se afirma que el destinatario está atrasado en el pago del impuesto predial local y se le exige el pago. La carta insta al destinatario a llamar a un número de teléfono para evitar cualquier acción.

POSSIBLE SCAM ALERT: There's a letter going around claiming property owners are behind on taxes.

The organization demanding payment is NOT from the County or the Office of the Tax Collector. If you have questions, contact the Tax Collector’s office: https://t.co/LBW1Yu6tVd pic.twitter.com/UqSackkBj1

