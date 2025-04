Revelan nuevo retrato de Trump en la Casa Blanca

Washington.- El gobierno de Donald Trump reveló un nuevo retrato del primer mandatario en la Casa Blanca.

A través de las redes sociales publicaron un video, en la que se evidencia la imagen de Trump al momento de su atentado el 13 de julio del 2024, en Pensilvania. «Algunas nuevas obras de arte en la Casa Blanca», destacaron.

A través del video se puede observar el cuadro de Trump que aparece con el puño en alto y la cara ensangrentada. Además, escoltado por agentes del Servicio Secreto y con una bandera estadounidense ondeando de fondo.

Some new artwork at the White House 👀 pic.twitter.com/l6u5u7k82T

— The White House (@WhiteHouse) April 11, 2025