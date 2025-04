Cómo celebrar el Día de Star Wars el 4 de mayo en NC

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, una fecha especial para los fanáticos de esta icónica saga galáctica.

¿Sabía que el origen de esta celebración no fue creado por George Lucas? La frase “May the Force be with you” (“Que la Fuerza te acompañe”) dio pie al juego de palabras “May the 4th be with you”, utilizado por primera vez en 1979 por el Partido Conservador Británico para felicitar a Margaret Thatcher el día que asumió como primera ministra.

Otra curiosidad es que Disney, tras adquirir Lucasfilm en 2012, institucionalizó la fecha y la transformó en un evento global lleno de maratones, productos exclusivos y actividades especiales en sus parques temáticos.

Además, aunque el 4 de mayo es el más popular, algunos fanáticos extienden la celebración hasta el 6 de mayo, conocido como el “Día de la Venganza de los Sith” (por la película Revenge of the Sith).

En redes sociales, esta fecha genera millones de menciones cada año, convirtiéndose en tendencia mundial.

Y, por último, en 2015, incluso el astronauta canadiense Chris Hadfield celebró desde la Estación Espacial Internacional, demostrando que la Fuerza realmente llega hasta los confines del universo.

