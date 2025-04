Aprueban proyecto de ley que busca limitar el poder de los jueces federales

Washington.- Un proyecto de ley que busca limitar el poder de los jueces federales, fue aprobado el miércoles 9 de abril en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La medida denominada como HR 1526 busca limitar el poder de bloquear políticas presidenciales a nivel nacional.

En este sentido, la Ley de No a los Fallos Deshonestos de 2025, contó con 218 votos a favor y 214 en contra.

El proyecto de ley fue promovido por el congresista republicano Darrell Issa conjuntamente con otros 14 legisladores, el cual tendrá como objetivo principal “límites importantes a los mandatos judiciales a nivel nacional, que los tribunales federales activistas están utilizando como arma en un supuesto intento de socavar los poderes legítimos del presidente Donald Trump”.

Al respecto Issa en sus redes sociales afirmó que “la Ley H.R. 1526 prohibiría, en general, que los tribunales de distrito emitan mandatos judiciales que se extiendan a terceros, excepto en el caso de acciones representativas interpuestas de conformidad con las Reglas Federales de Procedimiento Civil”.

President Trump has endorsed my No Rogue Rulings bill – activist judges have been put on notice! pic.twitter.com/jOgcydRz5D

“También exigiría que, cuando dos o más estados ubicados en circuitos diferentes impugnen una acción del Poder Ejecutivo, dicha impugnación se remita a un panel de tres jueces asignado aleatoriamente”, detalló el congresista.

Por último, detalló que el panel de tres jueces podrá emitir un mandato judicial que de otro modo estaría prohibido, y que puede ser apelado. “Este proyecto de ley es coherente con el compromiso de esta Administración de preservar la separación de poderes consagrada en nuestra Constitución”.

Congratulations to @repdarrellissa on the passage of H.R. 1526, also known as the No Rogue Rulings Act, which will curb the ability of a single judge to issue nationwide injunctions. pic.twitter.com/njwLvxF96x

— Republican Main Street Caucus (@CaucusMain) April 10, 2025