Opción Fin de Semana: Actividades en Charlotte ¡SHOUT!

Charlotte, NC.- Charlotte SHOUT! es uno de los festivales más queridos de Charlotte. Presentado por Charlotte Center City Partners estará abierto al público hasta el 20 de abril de 2025, por esa razón en la Opción Fin de Semana hay varias actividades a disfrutar.

El festival ofrece música, arte, gastronomía, actividades interactivas, grandes instalaciones artísticas, actividades infantiles y mucho más. Se celebrará en varios espacios al aire libre y bajo techo en Uptown Charlotte. La mayoría de los eventos serán gratuitos.

Hay tantas cosas sucediendo que es una buena idea explorar CharlotteShout.com y echar un vistazo al mapa y al calendario para que pueda planificar su visita.

Contenido del Festival

Actuaciones nocturnas en el Pianodrome

Todas estas actuaciones nocturnas tienen lugar de 6:00 p.m. a 8:30 p.m. y la asistencia es gratuita.

La experiencia indie POP, Folk & Blues Sábado, 12 de abril de 2025 de 12:30 a 8:30 p.m. en Victoria Yards Gratis

12:30 p.m. – 1:15 p.m. Lisa DeNovo

1:30 p.m. -2:15 p.m. Hora Sawyer

2:30 p.m. -3:15 p.m. Musa Azul

3:45 p.m. -5:00 p.m. Sacude el polvo

5:30 p.m. -6:45 p.m. Mike Strauss Band

7:15 p.m. -8:30 p.m. Tomás el incrédulo

Lee también: Charlotte SHOUT regresa en abril con gran variedad de actividades

El domingo 13 de abril de 2025, a las 11:30 a.m., Piano Studio de Bomi Tunstall presenta Timeless Tunes from Classical to Queen. Este evento gratuito cuenta con solos de piano, tríos, conciertos, conjuntos a 8 manos, interpretados por artistas invitados de la Sinfónica de Charlotte y estudiantes del Dr. Tunstall.

Video: Artistas latinos entre los autores de los Huevos de Pascua exhibidos en el Uptown Charlotte.