Conozca las nuevas canciones registradas en Biblioteca del Congreso de EE.UU.

Washington.- La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció las 25 grabaciones como tesoros sonoros dignos de ser preservados para siempre, basándose en su importancia cultural, histórica o estética para el patrimonio sonoro nacional.

A través de un comunicado se conoció que la reconocida canción interpretada por el mexicano Vicente Fernández “El Rey”, fue incluida en el registro sonoro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Asimismo, indicaron que la sintonía de Microsoft Windows también fue ingresada recientemente en el registro.

Indicaron que también fueron incluidas “el monumental álbum de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, el debut de Chicago, Chicago Transit Authority, la grabación original del elenco de Hamilton de Broadway, My Life de Mary J. Blige, Back to Black»de Amy Winehouse”.

“La banda sonora del fenómeno del videojuego Minecraft han sido seleccionados como algunos de los sonidos que definen la historia y la cultura y que se unirán al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso” destacó el comunicado.

Son escogidas por tener 10 años de antigüedad

De la misma manera, Carla Hayden, explicó que para ser escogidas, las canciones deben tener al menos diez años de antigüedad y ser “cultural, histórica o estéticamente significativos”.

Asimismo, indicaron que también fueron incluidos otros sencillos entre ellos están: Aloha Oe, de Hawaiian Quintette (1913); Sweet Georgia Brown, de Brother Bones & His Shadows (1949); Happy Trails, de Roy Rogers and Dale Evans (1952); Kiss An Angel Good Morning, de Charley Pride (1971), y I Am Woman’, de Helen Reddy (1972).

Por último, indicaron que fueron incluidos otros LP como “Hello Dummy”, de Don Rickles (1968); I’ve Got the Music in Me, de Thelma Houston & Pressure Cooker (1975); el álbum homónimo de Tracy Chapman (1988) o My Life, Mary J. Blige (1994).

