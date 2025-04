Más condados de NC recibirán Internet de alta velocidad

Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein anunció más de $31 millones en proyectos del programa Completando el Acceso a Banda Ancha (CAB), que conectarán a 10.810 hogares y empresas en 14 condados a Internet de alta velocidad.

.@NC_Governor announced $31M in high-speed internet projects through the CAB program to connect 10,810 homes and businesses in Avery, Beaufort, Buncombe, Cumberland, Dare, Hyde, Jones, Nash, Pamlico, Pasquotank, Swain, Transylvania, Wake & Yancey counties.https://t.co/JHzW5FBVTl pic.twitter.com/xr3DSJAdNz

