Feria de empleos y exposición de vivienda del CMS

Charlotte, NC.- Charlotte-Mecklenburg Schools (CMS) se complace en anunciar su Evento de Contratación de Primavera 2025: Feria de empleos y exposición de vivienda, que se llevará a cabo el 5 de abril de 2025, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., en el Salón Richardson del Centro de Convenciones de Charlotte en Uptown. Este evento conectará a candidatos, tanto docentes como no docentes, con 186 escuelas y más de 20 departamentos que buscan talento excepcional.

Are you looking to be a leader in CMS? pic.twitter.com/1DbjvwIDDb

— CMS Jobs (@InsideCMS) March 26, 2025